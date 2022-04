Zbawienny kompleks niższości

No więc markotnym czytelnikom, których nie ucieszą już nawet „Alleluja!” ani wielkanocne jajeczko, przypominam za ks. Twardowskim: „W życiu najlepiej, kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze – to już niedobrze”. Filozoficzna głębia tego zdania bije na głowę Sokratesów i Kierkegaardów, a nawet pozwala przetrwać każdą wizytę u dentysty. No bo cóż w tym dziwnego, że świat nagle przestał się kręcić na naszych warunkach i trzeba pogodzić się z tym, że nie mamy kontroli nad niczym?