Cejrowski: Wampir

Hillary Clinton wróciła do gry. Przegrała z Obamą, przegrała z Trumpem, teraz znowu chce wygrać. Bill Clinton mocno chory, a pogrzeb byłego prezydenta to byłaby doskonała promocja w kampanii prezydenckiej Hillary – stalowa wdowa nad grobem, jak z serialu „House of Cards”. Nie złamały jej poniżające afery, gdy prezydent Clinton obcował z Monicą Lewinsky w schowku na szczotki przy Gabinecie Owalnym. Hillary trwała przy mężu (lub raczej przy władzy) i potem osobiście niszczyła kolejne kobiety, które zeznawały, jak je Bill molestował.