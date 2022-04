Katastrofa smoleńska. Tarczyński do opozycji: Kopiujecie ruską narrację

12 lat temu pod Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot TU-154M. Zginęło wtedy 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. W poniedziałek raport ws. przyczyn tragedii ma zaprezentować podkomisja kierowana przez byłego szefa MON-u Antoniego Macierewicza.

Kto zabiegał o rezolucję?

Temat katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku poruszyli politycy podczas porannego programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info. Nie zabrakło ostrej wymiany zdań.

– Od dwunastu lat mówicie, że gdy my pytamy o to, co mogło się stać, to dzielimy społeczeństwo – powiedział europoseł PiS Dominik Tarczyński, zwracają się do reprezentującego PO posła Roberta Kropiwnickiego. Kropiwnicki zarzucił rządzącym bezczynność i nieudolność. Tarczyński przypomniał o rezolucji, którą ws. wraku TU-154M przyjęła Rada Europy: – O to międzynarodowe śledztwo staraliśmy się od lat. (…) W 2018 roku złożyliśmy wniosek do Rady Europy o to, by Rada Europy przyjęła rezolucję wzywająca Rosję do zwrotu wraku i zawiesić Rosję. Warunkiem powrotu Rosji był zwrot wraku. Biliśmy się o każde słowo.

Tarczyński wskazał, że polska opozycja nie przyszła na głosowanie w tej sprawie. – Byliście jedynymi, którzy nie przyszli na debatę i nie zagłosowali. Przyjęliśmy tę rezolucję. Rada Europy była pierwszym międzynarodowym organem, który wzywał Rosję do zwrotu wraku. Wy nawet nie przyszliście na debatę. To nie była rezolucja PiS-owska, rządowa. Gdy wy nie przychodziliście na głosowanie, my biliśmy się o każde słowo – mówił eurodeputowany PiS.

"My chcemy prawdy"

– Podstawowa różnica między nami jest taka, że nazywaliście nas "sektą smoleńską", gdy zadawaliśmy pytania. Od dwunastu lat mówicie, że gdy my pytamy o to, co mogło się stać, to dzielimy społeczeństwo. Wy kopiujecie ruską narrację, a my cały czas mówimy, że chcemy prawdy – stwierdził Dominik Tarczyński.

