"Strategiczny błąd Niemiec i Francji". Kułeba: To Ukraina ponosi jego koszt

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w niedzielę, że "strategicznym błędem” Niemiec i Francji było nie dopuszczenie Ukrainy do NATO w 2008 roku.

– Gdybyśmy byli członkami NATO, ta wojna nie miałaby miejsca. Strategiczny błąd popełniony w 2008 roku przez Niemcy i Francję, które odrzuciły wysiłki Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników, by wprowadzić Ukrainę do Sojuszu, jest czymś, za co płacimy – powiedział Kuleba podczas występu w programie "Meet the Press” stacji NBC. – To nie Niemcy czy Francja ponoszą koszty tego błędu tylko Ukraina – dodał.

Kułeba ponownie zaapelował do państw Zachodu o dostawę broni dla walczącej ukraińskiej armii. Jak stwierdził, "wszystko, czego potrzebujemy, to najnowocześniejsza broń wszelkiego rodzaju".

Ukraińska armia

Ukraiński minister pochwalił również armię jego kraju za skuteczność podczas rosyjskiej inwazji. Stwierdził nawet, że wojsko Ukrainy jest jedną z najsilniejszych armii na świecie.

– Rzeczywistość jest taka, że wiemy, jak walczyć. Jesteśmy zdolni. Uważam, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że Ukraina okazała się mieć jedną z najsilniejszych armii na świecie, może drugą najsilniejszą po Stanach Zjednoczonych – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych. – Nie pod względem liczby, ale pod względem doświadczenia bojowego i zdolności do walki – dodał.

Kułeba zaproponował również państwom NATO pewien "układ". W zamian za dostawy broni, Ukraińcy będą bronić Europy przez Putinem.

– Proponujemy Zachodowi i NATO uczciwy układ: zapewniacie nam wszystko, czego potrzebujemy, a my walczymy, abyście nie musieli wkraczać w walkę, gdy Putin zdecyduje się przetestować artykuł piąty Traktatu północnoatlantyckiego, czyli atak na jednego z członków NATO – powiedział Kułeba.

