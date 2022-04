Grabiec: To, co robi Jarosław Kaczyński, to polityka na trumnach

W programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet" politycy komentowali wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na temat katastrofy smoleńskiej.Kaczyński o smoleńsku: To był zamach

W rozmowie z Polskim Radiem wicepremier Jarosław Kaczyński odnosząc się do katastrofy smoleńskiej podkreślił, że nie ma "żadnej wątpliwości, że to był zamach". – Natomiast jesteśmy w sensie procesowym w trochę trudniejszej sytuacji – wyraźnie trudniejszej – ale mam nadzieję będziemy je poprawiać i finał będzie pewnie właśnie taki – mówił prezes PiS.

Kaczyński przyznał, że nie wie kiedy zostaną podjęte działania prawne na arenie międzynarodowej w tej sprawie. Przypomniał, że niedawno zmarł zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek, który był szefem grupy zajmującej się w prokuraturze tą sprawą.

– Trzeba będzie to jakoś połączyć. Nie będzie to przedsięwzięcie łatwe, przynajmniej, jeśli chodzi o tę stronę ad personam, bo ad rem, tak – co do sprawy, jak ona przebiegła to tak, ale jest jeszcze odpowiedzialność osobista – tłumaczył wicepremier.

Politycy opozycji o "grze" katastrofą smoleńską

— Pamiętam słowa Kaczyńskiego, który w 2018 r. zdystansował się od tez Macierewicza. To, co mówi teraz nie wynika z pojawienia się nowych faktów, ale ze zmiany sytuacji politycznej — komentował na antenie Radia ZET poseł Konfederacji Robert Winnicki.

– Jestem przeciwny graniu katastrofą smoleńską i bardzo się obawiam, żeby nie zostało to wykorzystane do tego, żeby Polskę wciągać do wojny – tłumaczył dalej polityk.

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła natomiast, że mówienie o zamachu "w obecnej sytuacji jest obrzydliwe", w odpowiedzi na co europoseł PiS Ryszard Czarnecki stwierdził, że polityk "będzie się kiedyś wstydziła za te słowa".

— Ostateczny głos zabrała prokuratura, która stwierdziła, że nie pozyskała nowych dowodów. To, co robi Jarosław Kaczyński, to polityka na trumnach i nie będziemy w tym uczestniczyć — podkreślił natomiast rzecznik PO, poseł KO Jan Grabiec.

Czytaj też:

Macierewicz: W Polsce nastąpi zasadnicza zmiana po opublikowaniu raportu komisji smoleńskiejCzytaj też:

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Zełenski zabrał głos