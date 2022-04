"Zacznie się festiwal kłamstw". Schetyna o raporcie podkomisji smoleńskiej

W rozmowie z Radiem ZET były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna skomentował publikację raportu podkomisji smoleńskiej. Dokument zostanie zaprezentowany w poniedziałek o godz. 11.

Zdaniem Schetyny opublikowanie raportu spowoduje "festiwal kłamstw, pomówień, atakowania opozycji". – To celowe niszczenie społecznej wrażliwości i elementarnych zasad wspólnoty – ocenił polityk. – Od dziś będzie nowy etap słownej agresji i narzucania nam nowej wiedzy, która będzie starała się przekonywać Polaków, że był zamach. A jeśli nie, to na pewno nie była to katastrofa wynikająca z przyczyn, które uznały już komisja i prokuratura – dodał.

Schetyna: Teza o zamachu jest absolutnie wymyślona

Poseł PO wskazał, że rozpoczyna się "początek nowego etapu rozmowy o Smoleńsku". – Jeszcze więcej złych emocji, jeszcze więcej wojny polsko-polskiej, więcej podziałów, więcej żerowania na tragedii – podkreślał. Według Schetyny Polacy będą teraz "poddawani propagandzie".

Wskazał, że przez 12 lat nie było "sygnałów, które mogłyby potwierdzić tezę o zamachu". – Teza jest absolutnie wymyślona i traktowana jako polityczny oręż przeciwko opozycji, z wykorzystaniem instrumentów państwa – komentował polityk.

Schetyna odniósł się także do niedzielnej akcji włączenia syren alarmowych o godz. 8:41. – Źle się stało, że ten temat w ogóle był przedmiotem debaty publicznej. Narzucono tę akcję i spotkało się to z taką reakcją – mówił poseł, wskazując na podział wśród prezydentów miast. Zdaniem polityka to "niepotrzebne upolitycznienie sprawy".

