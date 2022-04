Dziambor: Smutne, bo to kolejny temat, który podzieli Polaków

W niedzielę w 12 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej o badaniach nad jej przyczynami mówił podczas wystąpienia przed Pałacem Prezydenckim wicepremier Jarosław Kaczyński. Kaczyński przedstawił stanowisko, że doszło do zamachu, i stwierdził wprost, że dokonała go właśnie Rosja. – Praca trwała długo, ale dzisiaj wiemy, co się stało, mamy odpowiedź, po raz pierwszy pełną – mówił szef PiS.

Dziambor: Względy polityczne

O niedzielne przemówienie prezesa Kaczyńskiego Dziambor był pytany przez Karola Gaca w poniedziałkowym Poranku „Siódma9”.

– Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego niestety budzi demony sprzed lat. (...) Mam trochę inną optykę tego. Uważam, że zmarłych należy pamiętać i należy wspominać dobrze. Ja głosowałem na Lecha Kaczyńskiego w wyborach, to był też i mój prezydent. Jak doszło do tego wypadku, pojechałem pod jego dom w Sopocie, położyłem znicz, uważałem, że tak trzeba i tak samo uważały dziesiątki tysięcy ludzi – powiedział Dziambor.

– Jeśli chodzi natomiast o przyczyny, to jedną komisję mieliśmy i ona jasna określiła sytuację. Dzisiaj budzenie tego tematu jest spowodowane moim zdaniem względami politycznymi. Teraz jest taki moment, że można powiedzieć, że wszystko, co złe, to Rosja. I oczywiście będziemy o tym dyskutowali bardzo długo, tylko wskazuję na to, że nie dyskutowaliśmy o tym przez ostatnie lata, PiS rządzi od lat 7, raport Macierewicza gotowy jest od lat 2, i teraz nagle musimy o tym dyskutować – powiedział parlamentarzysta Konfederacji.

– Jest to smutne, bo będzie to kolejny temat, który podzieli Polaków, na tych, którzy będą uważali, że był wypadek i na tych, którzy będą uważali, że był zamach. I jedni będą drugich oskarżali o jakieś czarne związki z obcymi służbami. To będzie bardzo smuty moment. – powiedział Artur Dziambor.

