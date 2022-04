Tymoszenko do Niemców: Bierzcie przykład z Polski

Czytaj też:

"Wielkie miasta mogą być przedmiotem ataku". Kaczyński o ochronie przeciwrakietowej– Czas najwyższy, aby Niemcy się określiły. Tak jak nie można jednocześnie usiąść na dwóch krzesłach, tak nie można jednocześnie wspierać agresora i należeć do wolnego świata – mówi była premier Ukrainy w rozmowie z WP.pl.

Jej zdaniem Niemcy muszą w końcu jasno opowiedzieć się za którąś ze stron konfliktu. – Muszą spojrzeć swojemu społeczeństwu w oczy i powiedzieć, czy są za pokojem i cywilizowanym światem, czy jednak wspierają zło, które naruszyło bezpieczeństwo w całej Europie – mówi polityk.

Tymoszenko podkreśla, że obecnie mamy "moment prawdy", a biznes i pieniądze nie mogą być stawiane ponad wartościami wolnego świata. – Jedno mogę powiedzieć Niemcom: bierzcie przykład z Polski – podkreśliła.

Tymoszenko: Polska to najwierniejszy obrońca

– Polska dla Ukrainy nie jest po prostu sojusznikiem. Jest najsilniejszym, najwierniejszym obrońcą. Polska jako pierwsza, nie patrząc na nic, dała Ukrainie taką broń, jaką mogła. Od początku w tym, co mówiły władze waszego kraju, nie było odcieni szarości. Nazywacie rzeczy po imieniu: zło jest złem, a dobro dobrem. Nie ma tu miejsca na stosowanie podwójnych standardów i brudnych kompromisów – mówiła Tymoszenko.

Polityk wyraziła również wdzięczność wobec polskiego społeczeństwa, które przyjęło pod swoje dachy setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. – Chciałabym nisko się pokłonić narodowi polskiemu w podziękowaniu za to, że przyjmuje nasze rodziny. Za to, że udostępnia dla ukraińskich dzieci przedszkola i szkoły. Za to, że daje pracę dorosłym. Nie ma innego państwa, które tak mocno wspierałoby Ukrainę – podkreśliła.

Tymoszenko stwierdziła, że to ciągłe działania ze strony Polski zmieniają podejście zachodniego świata. – Widzimy, że inne państwa również coraz bardziej angażują się w pomoc dla Ukrainy – dodała.

Wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie wzmacniają siły pod Melitopolem i Chersoniem