Czy Niemcy w końcu przestaną wspierać Rosję?

W czasie posiedzenia podkreślano skalę brutalizacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. Główna konkluzja, którą poparli uczestnicy spotkania, wiąże się z uniezależnieniem europejskich gospodarek od surowców energetycznych z Moskwy. Minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck zapewnił, że Niemcy chcą doprowadzić do ograniczenia importu paliw kopalnych z Rosji, jednak taki proces wymaga czasu. W jego zamyśle należy stopniowo odcinać się od gazu płynącego ze Wschodu w ramach narodowego embarga. Jak przyznał, ostatnie tygodnie były dla niemieckiej klasy politycznej kubłem zimnej wody, który zmusił decydentów do przewartościowania swojej strategii energetycznej. Habeck odniósł się również do kwestii rurociągu Nord Stream 2, mówiąc, że Niemcy nie zmienili swojej polityki nawet po nielegalnej aneksji Krymu, co było błędem. Jego zdaniem nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę z błędów przeszłości.