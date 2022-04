Andriejew: Polska nie będzie mogła zrezygnować z rosyjskiego gazu

W związku z inwazją na Ukrainę Unia Europejska nałożyła na Rosję pięć pakietów sankcji gospodarczych. Nie obejmują one jednak zakazu importu rosyjskiej ropy, gazu i węgla (embargo na węgiel ma wejść w życie za cztery miesiące), z czego Moskwa czerpie największe zyski i przeznacza je m.in. na zbrojenia.

Pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska odejdzie od rosyjskiej ropy, gazu i węgla do końca tego roku. Wezwał także Brukselę do nałożenia podatku od rosyjskich węglowodorów.

Andriejew: Polska weźmie ten sam rosyjski gaz z Niemiec

– Jest bardzo prawdopodobne, że polskie kierownictwo ogłosi swoją odmowę, ale w rzeczywistości pozyska ten sam rosyjski gaz z Niemiec, choć formalnie nie będzie on już rosyjski – powiedział Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Warszawie, cytowany we wtorek przez agencję TASS.

– Innymi słowy, poświęcono interesy praktyczne dla dobra politycznej wygody. Oczywiście Polska poniesie straty i zapłaci za to cenę, ale kwestionowanie tego, czy jest to potrzebne lub wymagane do osiągnięcia wyższego celu, w obecnej sytuacji jest politycznie nie do zaakceptowania – dodał.

Według Andriejewa "istnieje wiele wątpliwości, czy jest to realistyczny cel", jakim ma być zapowiedziana przez Morawieckiego rezygnacja z rosyjskiego węgla do kwietnia-maja, a także z ropy i gazu do końca 2022 r.

Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell powiedział w ubiegłym tygodniu, że od początku wojny UE zapłaciła za rosyjską energię 35 mld euro, a Ukrainie przekazała pomoc o wartości 1 mld euro.