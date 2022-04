"Kiedy to powiedział, zapadła ogłuszająca cisza". Ukraiński polityk wspomina spotkanie z Sikorskim

Siergiej Leszczenko w rozmowie z portalem Puck podzielił się historią, która miała miejsce 20 lutego, a więc na 4 dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Główną rolę gra w niej Radosław Sikorski, europoseł i były minister spraw zagranicznych Polski. Według słów Leszczenki, polski polityk miał przewidzieć przebieg sytuacji na Ukrainie po ataku Rosjan.

Słowa Sikorskiego

Dziennikarz portalu zapytał doradcę Zełenskiego o to, kiedy zakończy się wojna. W odpowiedzi ukraiński polityk opowiedział historię z 20 lutego.

– W niedzielę, przed wybuchem wojny, byłem z grupą obecnych i byłych deputowanych Rady na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Mieliśmy własny pokój, w którym odbywały się spotkania i przychodziły do nas różne osoby — obecni i byli ministrowie obrony oraz ministrowie spraw zagranicznych różnych krajów — a ostatnią osobą, z którą rozmawialiśmy, był poseł do Parlamentu Europejskiego i były polski minister spraw zagranicznych Radek Sikorski – powiedział Leszczenko.

Jak opisywał polityk, wszyscy odwiedzający ukraińską delegację odnosili się do sytuacji na granicach w sposób ogólnikowy. Był to czas, kiedy Rosjanie zakończyli gromadzenie swoich sił na granicach z Ukrainą, a wojna była praktycznie przesądzona. Nieznana była jedynie jej skala. Leszczenko powiedział, że Sikorski zabrał głos jako ostatni.

– Wziął wiadro, napełnił je zimną wodą i wylał na nasze głowy. Powiedział: "będzie wojna i to się stanie w tym tygodniu". To była niedziela, 20 lutego (Rosja najechała Ukrainę 24 lutego – red.). Zostaniecie zniszczeni za trzy dni. Nikt wam nie pomoże, chyba że szybko zniszczycie 10 tys. rosyjskich żołnierzy, 100 rosyjskich samolotów i 300 rosyjskich czołgów. Jeśli to zrobicie, kraje zaczną dawać wam broń i nakładać sankcje na Rosję – powiedział.

– Kiedy to powiedział, zapadła ogłuszająca cisza. Wszystkie nasze oczy wychodziły nam z orbit, ponieważ jego słowa były zupełnie inne niż to, co wszyscy nam mówili i zupełnie nie było to, co chcieliśmy usłyszeć. To było jak słuchanie herolda apokalipsy – dodał ukraiński polityk na zakończenie historii.

Czytaj też:

Media: Putin nakazał przesiedlenie prawie 100 tys. Ukraińców na SyberięCzytaj też:

"Obecnie nie jest mile widziany w Kijowie". Zełenski odmówił zachodniemu politykowiCzytaj też:

Sikorski: Podejrzewam, że Berlin jest hamulcowym