Kwaśniewski: Putina to ani ziębi, ani grzeje

Aleksander Kwaśniewski był gościem w „Faktach po faktach” TVN24. Były prezydent komentował obecną sytuację na Ukrainie oraz wskazał na błędną politykę państw zachodnich wobec Rosji.

– Trzeba sobie jasno powiedzieć, że uzależnienie się od gazu i ropy rosyjskiej, było błędem Zachodu – powiedział były polityk. Kwaśniewski stwierdził, że ów błąd był podyktowany teorią o wpływie ekonomii na ustrój polityczny. Zachód był przekonany, że robiąc interesy z Rosją, wciągnie ją w świat demokratyczny.

– Uzasadnionym taką teorią, że im bardziej zwiążemy gospodarczo Rosję z Zachodem, to tym bardziej Rosja będzie się demokratyzować, zmieniać. Okazało się to nieskuteczne i dziś płacimy za to, ale oczekiwanie, że Niemcy wejdą w stan głębokiej recesji i napięć społecznych w ciągu najbliższych kilku miesięcy, nie wiem czy z naszego punktu widzenia, to ma sens – stwierdził.

Konieczny rozejm

Kwaśniewski przekonywał również, że zachodni politycy nie powinni rozmawiać z Władimirem Putinem aż do momentu, kiedy zdecyduje się on poważnie podejść do rozmów pokojowych.

– Dzisiaj, gdybym miał doradzać liderom politycznym, to mówiłbym tak: wykazywać gotowość do rozmowy, ale pod warunkiem rozejmu, ceasefire, jako minimum. My w warunkach rzezi nie rozmawiamy, czyli, żeby pojechać do Moskwy i rozmawiać, oczekujemy, że na te ileś godzin, na jedną dobę czy dwie, będą wstrzymane działania wojenne – wyjaśnił.

Był prezydent jest świadom, że takie postawienie sprawy najpewniej spowodowałoby to, że "żadne wizyty by się nie odbywały, bo Putina to ani ziębi, ani grzeje". Jednak "byłoby to takim moralnym elementem tego dialogu, który wydaję mi się konieczny".

– Rozmawiać trzeba, pamiętajmy, że Zełenski cały czas mówi, że chce rozmawiać z Putinem. Każda wojna kończy się porozumieniem, więc, jeśli Zełenski chce tego porozumienia i dialogu to my nie możemy odrzucać dialogu jako możliwości, jako jakiejś opcji, w tym dramatycznym konflikcie – podsumował Kwaśniewski.

Czytaj też:

Kwaśniewski: To bardzo cyniczne podejście ze strony MacierewiczaCzytaj też:

Co może powstrzymać Putina? Kwaśniewski odpowiada