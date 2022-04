Łączę kropki

To dla PiS bardzo groźne, bo do czasu, gdy mogą się odbyć planowe wybory, objawy kryzysu prawdopodobnie będą już wyraźnie widoczne. Nie pomogą korzyści z Polskiego Ładu, który już Polskim Ładem w dużej mierze nie jest. Skala problemów przebije je, i to kilka razy. Tymczasem partia Jarosława Kaczyńskiego budowała swój przekaz przez cały czas swoich rządów, nawet w trakcie epidemii, na obietnicach stałego podwyższania poziomu życia. Nie tak dawno jeszcze w Tykocinie pan premier pokrzykiwał na wiecu, że każdą rodzinę będzie stać na smartfon dla dziecka (jakby było to faktycznie wyznacznikiem poziomu życia – ale takie widocznie ma o tym wyobrażenie były bankowiec z Warszawy). Wkrótce może się okazać, że nie tylko na nowy smartfon niektórzy nie będą mogli sobie pozwolić, ale nawet na ogrzanie mieszkania zimą.