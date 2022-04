Europoseł PiS: Mamy wstępną informację, że w maju będą pieniądze z KPO

Komisja Europejska nie planuje w tej chwili uruchomienia żadnych nowych funduszy na wsparcie krajów UE przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Proponuje jedynie przesunięcia w ramach środków przyznanych wcześniej państwom członkowskim w budżecie UE. Polska już wcześniej informowała, że propozycje KE są nieadekwatne do skali wyzwań. W środę potwierdził to wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który przekazał, że samorządowcy są takiego samego zdania.

Europoseł PiS Bogdan Rzońca powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że pytał o tę sprawę ostatnio komisarza UE ds. budżetu Johannesa Hahna. – Odpowiedział, że UE na razie przygląda się sytuacji, liczy, ilu uchodźców zostanie w Polsce czy na Słowacji. Tymczasem każdego dnia potrzebna jest dodatkowa energia, woda, gaz, środki higieniczne i żywność. Tego UE na razie nie dostrzega. Mam nadzieję, że rząd RP zwróci się z odpowiednią fakturą do KE ws. wydanych do tej pory pieniędzy. Być może uda nam się wypracować jakiś mechanizm i zdobyć pieniądze na pomoc dla uchodźców – powiedział Rzońca.

"Nie może tak być"

Eurodeputowany zapewnił, że UE ma na to środki. – Uchwaliliśmy wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Tych pieniędzy jest dużo, nie ma wprawdzie rubryki "dla uchodźców z Ukrainy", ale istnieje fundusz azylowy w wysokości ok. 1,1 mld euro. Na razie jednak tych pieniędzy UE nie chce użyć. Polska zakontraktowała już pieniądze z perspektywy 2014-2020 i nie posiada rezerw z tym związanych. Tymczasem podczas kryzysu migracyjnego Grecy otrzymali 4 mld euro, a Turcy ponad 6 mld euro. Nie może być tak, że Polska będzie chwalona za szlachetną pomoc, a UE nie będzie dawała nam pieniędzy. To musi się skończyć – wskazał.

Rzońca odniósł się także do kwestii wypłaty Polsce pieniędzy z KPO: – Liczę też na pieniądze związane z KPO. Mamy wstępną informację, że będą w maju.

