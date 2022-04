Prezydent Duda: Także pośredni sprawcy tych zbrodni muszą zostać ukarani

W środę po południu Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Duda wraz z prezydentami Litwy Gitanasem Nausedą, Łotwy Egilsem Levitsem oraz Estonii Alarem Karisem, spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent udał się także Irpienia. To jedno z najmocniej zniszczonych przez rosyjskie siły zbrojne ukraińskich miast.

Duda w Kijowie: Sprzeciw musi być zdecydowany

W ramach wizyty na Ukrainie prezydenci udzielili wypowiedzi dla mediów na briefingu prasowym w Kijowie.

Podczas swojego wystąpienia polski prezydent ocenił, że sankcje gospodarcze stosowane wobec Kremla powinny mieć charakter wykluczający. Prezydent wymienił kilka powodów swojego podejścia.

– Po to aby doprowadziły do zakończenia tej wojny z jednej strony, ale też po to, żeby były na przyszłość przykładem tego, że nigdy nie wolno w ten sposób robić i że to jest nieakceptowalne i że żądna uczciwa część wspólnoty międzynarodowej i żądni politycy, którzy uczciwość w życiu codziennym i w polityce uważają za ważną i cenną, którzy przestrzegają reguł demokratycznego świata i znają prawa innych ludzi do życia, do samostanowienia, do budowania własnych narodów i państw nie mogą tego zaakceptować. Dlatego cały czas tutaj z Kijowa, z tych miejsc na Ukrainie, w który tak straszliwy sposób doświadczyły rosyjskiej agresji, musi płynąć ten apel do wspólnoty międzynarodowej. Że ten sprzeciw musi być absolutny i zdecydowany. Rosja nie może być akceptowana i jej władze nie mogą być akceptowane. Nie prowadzi się dialogu z tymi, którzy łamią wszystkie reguły – powiedział prezydent Duda.

Prezydent: Mam nadzieję, że Ukraina będzie w UE

– Sprawcy tych zbrodni, odpowiedzialni za nie nie tylko bezpośrednio, ale także i pośrednio ci, którzy wydali rozkazy, dali przyzwolenie na mordowanie, zabijanie, bombardowanie cywilów, muszą zostać ukarani przez międzynarodowe trybunały. Bardzo dobrze, że są tutaj na Ukrainie prokuratorzy, że prowadzą postępowanie i czynności dowodowe – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że Ukraina stanie się częścią UE w niedługim czasie. – Jako wolne, suwerenne, niepodległe państwo, samo stanowiące o sobie i o swoich sprawach, podejmujące decyzje – oznajmił.

