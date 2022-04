Sikorski: Kaczyński chyba ostatecznie stracił nad sobą panowanie

Europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister obrony narodowej komentował w środę na antenie TVN 24 bieżące wydarzenia polityczne związane z wojną na Ukrainie.

Sikorski został zapytany o sprzeciw Wołodymyra Zełenskiego wobec wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Kijowie.

– Zachodzę w głowę dlaczego. Jakbym miał zgadywać, to dlatego, że niemieckie dostawy nie są realizowane zgodnie z publicznymi zapowiedziami i to jest taki ostateczny sposób prezydenta Zełeńskiego na wyrażenie swojego niezadowolenia. Bo inaczej chyba by się nie odważył zrobić jednak afront prezydentowi i to szanowanemu w Niemczech – ocenił Sikorski.

Sikorski: Martwię się o zdrowie psychiczne Jarosława Kaczyńskiego

Przedmiotem rozmowy była również sprawa katastrofy smoleńskiej, która powróciła na polską scenę polityczną.

W poniedziałek podkomisja ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przedstawiła raport z prac. Opracowanie liczy 338 stron. Według komisji przyczyną katastrofy był wybuch w lewym skrzydle tupolewa. Stanowisko to prezentuje w mediach także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Ten wywiad dla PAP jest bardzo dziwny. Bo Kaczyński chyba ostatecznie stracił panowanie nad sobą, bo on tam mówi, że służby nie dostarczyły żadnych dowodów, prokuratora nie dostarczyła żadnych dowodów, a i tak mówi, że Tusk czy ja, czy właściwie cały rząd poprzedni to rosyjska agentura. Ja tak to odczytałem. I to jest człowiek, który jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Znaczy, nie mam na nic dowodów, ale trzeba robić procesy pokazowe, bo ja tak uważam. To już nie jest normalne. Martwię się o zdrowie psychiczne Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził europarlamentarzysta KO.

– Nihilizm Macierewicza jest powszechnie znany. Przecież on nie wierzy w ten zamach. Gra tym politycznie, zrobił karierę na tym. Jedyne co mnie zastanawia, to czy zrobił to celowo, czy spartolił jak zwykle – ocenił podczas rozmowy Sikorski, nawiązując do publikacji nieocenzurowanych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej.

Czytaj też:

Kaczyński mówi o "zamachu" w Smoleńsku: Wiemy co się stałoCzytaj też:

Rada Krajowa PO. Tusk przestrzega przed "polityczną" wojną domowąCzytaj też:

Dziambor: Smutne, bo to kolejny temat, który podzieli Polaków