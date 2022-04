Bielan: Polska jest najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie po Watykanie

W czwartek w Radiu Plus Bielan był pytany o złożony przez republikanów projekt ustawy liberalizującej dostęp do broni. – Likwidujemy szereg absurdów, jak na przykład to, że byli funkcjonariusze służb mundurowych latami muszą ubiegać się o pozwolenie – powiedział.

Według niego Polska jest, po Watykanie, najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie. – Mamy mniej broni niż wszyscy nasi sąsiedzi. Musimy się przyzwyczaić, że będziemy na wiele lat krajem frontowym w starciu pomiędzy Zachodem i Rosją, musimy zmienić podejście do broni – tłumaczył.

Dodał, że projekt utrzymuje egzaminy potrzebne do tego, aby móc nosić broń, ale część teoretyczna będzie dotyczyła wyłącznie bezpiecznego obchodzenia się z nią. – Likwidujemy szereg pytań, które służyły temu, żeby, mówiąc potocznie, uwalić kandydata na jakichś formułkach – stwierdził.

Pytany, czy jest zgoda Prawa i Sprawiedliwości na poparcie projektu republikanów, Bielan odparł: – Od kiedy jesteśmy koalicją, czyli od 1 października, głosowaliśmy 1421 razy z naszymi przyjaciółmi z PiS. My solidarnie wspieramy wszystkie projekty PiS i liczymy na wzajemność.

KPO. Kiedy unijne pieniądze dla Polski?

Polityk odniósł się również do negocjacji Polski z Brukselą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Według Bielana KE nie ma już zastrzeżeń do KPO, a do uruchomienia środków potrzebna jest tylko decyzja polityczna.

– Jeżeli te środki nie spłyną lada dzień do Polski, będziemy mieć bardzo duże problemy, żeby je wykorzystać. Do końca roku musimy zakontraktować 70 proc. kwoty, która została nam przyznana, to bardzo trudne wyzwanie – ocenił.

Jego zdaniem rozmowy od strony technicznej zakończyły się. – Komisja Europejska nie ma już zastrzeżeń do samego dokumentu. Potrzebna jest po prostu wola polityczna i decyzja przewodniczącej KE – stwierdził Bielan.