Wawrzyk: Polska jest promotorem nakładanych na Rosję sankcji

Frank-Walter Steinmeier chciał, wspólnie z innymi delegacjami z krajów Unii Europejskiej, odbyć wizytę w stolicy Ukrainy i wyrazić swoje poparcie i solidarność z narodem ukraińskim. Jak jednak donosi niemiecki dziennik "Bild", sprzeciw wobec tej wizyty miał wyrazić Wołodymyr Zełenski. Ukraińskiemu przywódcy nie spodobała się dotychczasowa polityka Steinmeiera, mocno nakierowana na porozumienie i interesy z Rosją.

Wawrzyk: Niemcy robią zdecydowanie zbyt mało

– Niezależnie od tego, co mówi prezydent Steinmeier to Niemcy są tym krajem, który najbardziej w UE utrudnia prowadzenie wojny w Ukrainie i to w dwóch wymiarach – skomentował sytuację wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w "Salonie Politycznym Trójki" w Polskim Radiu.

– Pierwszym jest blokowanie kolejnych sankcji, ich rozwadnianie, albo odwlekanie wejścia w życie kolejnych sankcji – wyjaśnił Wawrzyk. Zdaniem wiceministra "Niemcy ociągają się też z dostawą obiecanej Ukrainie broni".

"Polska jest promotorem w nakładaniu sankcji"

Wawrzyk wskazał, że Polska udziela pomocy Ukrainie w trzech wymiarach. – W wymiarze humanitarnym, militarnym a także w kwestii pomocy uchodźcom – mówił. Dodał, że "najważniejszą formą pomocy w tej chwili, którą realizujemy na arenie międzynarodowej jest wspieranie przez domaganie się kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś".

Zdaniem wiceszefa resortu spraw zagranicznych Polska nie ma jednak w tej kwestii zrozumienia u partnerów w UE. – W ostatnim pakiecie sankcji, one są w stosunku do naszych propozycji tak rozwadniane, że w faktycznie mają nikły wpływa na działania wojenne prowadzone przez Rosję – tłumaczył Wawrzyk.

– Polska jest promotorem nakładania sankcji na Rosję i domagania się tych najbardziej radykalnych. Rosja to reżim, który nie potrzebuje pretekstu, żeby realizować swoje mordercze plany– wskazywał polityk.

