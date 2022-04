B. szef Pentagonu: Prezydent Kaczyński i cała delegacja zostali brutalnie zamordowani

Były szef Pentagonu Christopher C. Miller w rozmowie z Radiem Wnet podkreślił, że nie można pozwolić, aby "Putin i jego totalitarny reżim wciąż zabijał". Odniósł się w ten sposób do katastrofy smoleńskiej i obecnej wojny na Ukrainie. – Katastrofa smoleńska nie była zwykłym wypadkiem lotniczym, lecz zamachem zorganizowanym przez Rosję – ocenił były sekretarz obrony USA.

Miller: Wiemy co robi Putin

– Miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających prezydenta Kaczyńskiego oraz członków towarzyszącej mu delegacji, którzy zostali brutalnie zamordowani przez Putina 12 lat temu – mówił wojskowy. – Wiemy, co robi Putin. (...) Jesteśmy tutaj, by upewnić się, że Zachód o tym nie zapomni – zwracał uwagę. Dodał, że to jest lekcja "z historii, która się powtarza". Pułkownik zaapelował do Zachodu, że jeśli teraz "nie przeciwstawi się rosyjskiemu zbrodniarzowi" to "trzeba będzie to zrobić później". – Ale większym kosztem – przestrzegł Miller.

Były sekretarz obrony USA porównał wolę walki narodu Ukraińskiego do Polaków z powstania z 1944 roku. – Ta wola walki będzie decydująca – ocenił. Miller poinformował, że w miniony weekend przebywał na Ukrainie i wie, jak bardzo ukraińska armia potrzebuje broni.

Chris Miller docenił działanie Polski w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił, że Zachód powinien wesprzeć działania polskiego rządu.

Christopher C. Miller jest emerytowanym pułkownikiem amerykańskiego wojska. Dowodził 5. Grupą Sił Specjalnych USA m.in. podczas operacji „Pustynna Burza”. B. szef Pentagonu jest obecnie związany z Fundacją na Rzecz Wolności.

