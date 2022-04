Bp Sobiło: Obecność Franciszka na Ukrainie byłaby jak egzorcyzm

Duchowny z Zaporoża w rozmowie z Radiem Plus podziękował za pomoc, która płynie z Polski. Przekazał, że ukraińscy żołnierze są zmotywowani do walki i "będą bronić kraju do ostatniej kropli krwi".

Bp Sobiło: To cierpienie jest symboliczne

Bp Jan Sobiło zwrócił uwagę, że w Wielki Piątek cierpienie narodu ukraińskiego jest symboliczne, ponieważ Ukraina walczy o nie tylko o swoją wolność, ale też innych krajów. – Myślę, że to, co się dzieje na Ukrainie, ta wojna, to jest walka o wyzwolenie całego świata z systemu totalitarnego, który rozpoczął swoje panowanie po Rewolucji Październikowej – skomentował duchowny.

Zdaniem biskupa, obecnie "toczy się wojna o uwolnienie Europy i świata całego". – Myślę, że plany militarne reżimu Putina są bardzo wielkie. Dlatego w ten Wielki Piątek dzisiaj łączymy się z krzyżem Chrystusa, który chce nas wyzwolić od wszelkiego zła – wskazał Sobiło.

"Tutaj wojna trwa od ośmiu lat"

Zaporoski duchowny opisał sytuację w swoim mieście. Poinformował, że od strony wschodniej i południowej stoją wojska rosyjskie. – Dużo tego wojska rosyjskiego stoi pod Zaporożem. Ze wschodu od Doniecka, Ługańska i od południa - od strony morza Azowskiego: od Mariupola, Berdiańska, Melitopola – wymieniał. Dodał, że miasto przygotowało się na atak.

– Na terenie naszej diecezji charkowsko-zaporoskiej, wojna trwa już od ośmiu lat. Od 2014 roku. Donieck, Ługańsk – to miasta naszej diecezji. Dlatego obserwujemy tę sytuację już długo – mówił biskup.

Wizyta Franciszka na Ukrainie

Bp Sobiło został zapytany, czy "perspektywa pielgrzymki papieża Franciszka do Kijowa nabiera kształtów". – To jest papież, który się nie boi i wie, że jeżeli Pan Bóg da mu sygnał, że trzeba pojechać, to Ojciec Święty w bardzo krótkim czasie przybędzie na Ukrainę – ocenił duchowny. Dodał, że naród ukraiński czeka na papieża i wierzy, że jego obecność w kraju "będzie jak egzorcyzm".

– Wierzymy, że jego błogosławieństwo, jego modlitwa tutaj, kiedy jego nogi staną na ukraińskiej ziemi, przepędzi te ciemne siły wroga rosyjskiego i zakończy jak najszybciej wojnę – mówił bp Jan Sobiło.

