Kiedy koniec wojny na Ukrainie? Pesymistyczne prognozy Amerykanów

O sprawie donosi CNN powołując się na rozmowy z dwoma politykami z państw europejskich. Zarówno amerykańscy, jak i europejscy analitycy coraz częściej oceniają, że w tej chwili nie widać oznak szybkiego końca konfliktu na Ukrainie.

Wojna potrwa długo

Wielu polityków i ekspertów, którzy rozmawiali z CNN podkreślało, że trudno jest dokładnie przewidzieć, jak długo może potrwać wojna. Kilku z nich stwierdziło, że nic nie wskazuje na to, by ostateczne cele prezydenta Rosji Władimira Putina uległy zmianie. Jest zatem mało prawdopodobne, że będzie on dążył do rozwiązania kwestii spornych na drodze negocjacji i zabiegów dyplomatycznych, chyba że rosyjskie wojska staną w obliczu klęski militarnej.

Przekonanie, że wojna na Ukrainie może być konfliktem długoterminowym, stanowi wyraźną zmianę w stosunku do początków wojny, kiedy oczekiwano, że Rosja szybko zajmie ukraińską stolicę. To także wyraźny obraz militarnych i strategicznych porażek Kremla.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w czwartek, że walki będą trwały "miesiącami lub nawet dłużej”. Z kolei dwóch innych europejskich polityków stwierdziło, że według ich oceny walki na wschodzie Ukrainy mogą trwać od czterech do sześciu miesięcy, a następnie doprowadzić do sytuacji patowej.

Antony Blinken poinformował niedawno, że omówił z szefami resortów spraw zagranicznych państw sojuszniczych obawy Amerykanów, że konflikt może się znacznie przedłużyć.

Pomoc dla Ukrainy

W środę prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o zatwierdzeniu wartego 800 mln dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

– Nowy pakiet pomocy będzie zawierał wiele z wysoce skutecznych systemów broni, które już dostarczamy, a także nowe zdolności skrojone pod szerszy atak Rosji, którego spodziewamy się na wschodniej Ukrainie – powiedział Joe Biden. Przywódca USA ogłosił uruchomienie pakietu po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Co wejdzie w skład pakietu? To m.in. systemy i amunicja artyleryjska, pojazdy opancerzone oraz dodatkowe śmigłowce.

