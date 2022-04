Jak taki omikron pochodzenia południowoafrykańskiego zainfekował z tuzin tamtejczyków, to cały świat zamarł i okazało się, że nie na próżno, bo potem dostał omikrona (z francuska wymawianego jako o’Makron, co stanowi przyczynek do dodatkowej kampanii) jak leci. A tu mamy nowy wariant w Wielkiej Brytanii i nic.