Czarzasty: Błędy Merkel są kontynuowane

– Nie jestem zadowolony z tej polityki kanclerza Scholza. Myślę, że Niemcy zrobiły w ostatnim czasie sporo błędów. Zarówno jeżeli chodzi o panią kanclerz Merkel, jak i w tej chwili te błędy są kontynuowane w wypadku kanclerza Scholza. Myślę, że to też tak, że trzeba politykę Niemiec w tej sprawie zmienić o 180 stopni – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

Jego zdaniem Niemcy powinni poprzeć ideę zlikwidowania dostaw energii z Rosji. Czarzasty ddoaej, że Berlin powinien być liderem, jeżeli chodzi o sankcje w stosunku do Rosji. – Po trzecie, powinni Rosji pomagać jeżeli chodzi o uzbrojenie. Po czwarte, powinni uzbroić się sami – wyliczał Czarzasty.

Bitwa o Donbas

Czarzasty komentował też doniesienia o nowej ofensywie Rosjan. W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Ukrainy przekazał, że znaczna część oddziałów rosyjskich rozpoczęła ofensywę. Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak poinformował, że "rozpoczęła się druga faza wojny". Pierwsze doniesienia dotyczą ostrzałów w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Na terytorium całej Ukrainy został ogłoszony alarm przeciwlotniczy.

– Nie wiem tego, czy Ukraina obroni Donbas, ale myślę, że wszyscy powinniśmy wszystko robić w tym kierunku, żeby Ukrainie pomagać, dlatego powtarzam, ale jestem co do tego przekonany, to proste prawdy trzeba powtarzać. Ukraińcy dają swój teren i Ukraińcy swój naród do walki z okupantem. Ukraińcy wysyłają milion swoich dzieci za granicę i dają te dzieci pod opiekę innemu narodowi, na przykład w Polsce jest taka sytuacja. W związku z tym wszyscy powinniśmy im pomagać. Pomagamy tak sobie, nie mówię o Polakach, ale o UE. Uważam że można byłoby pomagać lepiej. Uważam że wiele sankcji jest trochę dziurawych i myślę, że trzeba byłoby po prostu te sankcje wprowadzać bardziej konsekwentnie – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Dwuznaczna postawa Niemców

Niemcy nadal nie mogą się zdecydować, jak zareagować ws. wojny na Ukrainie. Berlin jest jednym z hamulcowych ws. zaostrzenia sankcji na Rosję, jednocześnie Niemcy są oskarżani o rozbudzenie ambicji Putina i de facto finansowanie jego reżimu przez lata.

Niemieckie media nie szczędzą krytyki władzom. "Die Welt" pisze, że "gdy Putin prowadził wojny, Berlin przez dziesięciolecia odwracał wzrok".

Dziennik "Die Welt" przypomina, że Władimir Putin doszedł do władzy dzięki zbrodniom wojennym – chodzi o drugą wojnę czeczeńską. "To podczas tej wojny tysiące osób było torturowanych i mordowanych, na porządku dziennym były gwałty, grabieże i przemoc wobec ludności cywilnej" – pisze dziennik.

Przypomnijmy, że Frank-Walter Steinmeier chciał, wspólnie z innymi delegacjami z krajów Unii Europejskiej, odbyć wizytę w stolicy Ukrainy i wyrazić swoje poparcie i solidarność z narodem ukraińskim. Sprzeciw wobec tej wizyty miał wyrazić Wołodymyr Zełenski. Ukraińskiemu przywódcy nie spodobała się dotychczasowa polityka Steinmeiera, mocno nakierowana na porozumienie i interesy z Rosją.

