"Mam nadzieję, że otrzeźwienie w Unii nastąpi". Tułajew o pomocy uchodźcom

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego tego roku, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 2,838 mln uciekinierów – poinformowała we wtorek na Twitterze Straż Graniczna.

W rozmowie z Polskim Radiem poseł Sylwester Tułajew z Prawa i Sprawiedliwości oraz Urszula Pasławska z PSL skomentowali pomoc w Polski w kwestii uchodźców z Ukrainy i brak wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

"Polska nie otrzymała jeszcze wsparcia"

– Rozumiem, że dialog i rozmowy dyplomatyczne są prowadzone i jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe, że ponad 50 dni po tym jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, Polska nie otrzymała jeszcze wsparcia – mówiła przedstawicielka ludowców. Podkreśliła, że ma nadzieję na "skuteczne rozwiązanie problemów" przez rząd.

Polityk PiS zaznaczył z kolei, że Polska "cały czas czeka na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej". – Cały świat widzi, co dzieje się w Polsce, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się z uchodźcami, którzy przemierzają granicę, szukają schronienia i znajdują je w Polsce. Ponad 2 miliony 700 tysięcy Ukraińców znalazło miejsce w Polsce. Mam nadzieję, że takie otrzeźwienie w UE nastąpi – wskazywał polityk.

Pomoc z budżetu państwa

Poseł podkreślił, że rząd "nie siedzi z założonymi rękami". – Bardzo dużo pieniędzy już trafiło z budżetu centralnego, z budżetu państwa do samorządów. To kwota ponad 500 mln zł, które samorządy otrzymały. Ok. 10 mln zł otrzymały też organizacje pożytku publicznego – wskazywał Tułajew.

Ustawa pomocowa przewidywała pomoc rodzinom, które przyjmują uchodźców. Wsparcie miało trwać do 60 dni. W programie "Mówiąc wprost" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że "w wielu miejscach wypłaty środków już ruszyły". – Rzeczywiście są jeszcze takie, gdzie te środki nie są wypłacane. Zgodnie z prawem należy je wypłacić do 30 dni od momentu złożenia wniosku. Chcemy, żeby pieniądze szybko wpłynęły na konta polskich rodzin – mówił w piątek Paweł Szefernaker.

Czytaj też:

Doradca prezydenta: Polska jest dziś adwokatem UkrainyCzytaj też:

Unijna pomoc? Fogiel: My po prośbie chodzić nie będziemy