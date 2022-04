Po co Rosji Donbas? Były ambasador RP na Ukrainie wskazał konkretny powód

Doniesienia, że Rosjanie planują uderzyć na Donbas pojawiały się od początku kwietnia. W poniedziałek późnym wieczorem prezydent Ukrainy przekazał, że znaczna część oddziałów rosyjskich rozpoczęła ofensywę. Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak poinformował, że "rozpoczęła się druga faza wojny". Pierwsze doniesienia dotyczą ostrzałów w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Na terytorium całej Ukrainy został ogłoszony alarm przeciwlotniczy.

Rosja chce osłabić Ukrainę

Były ambasador RP na Ukrainie wskazywał, jaki cel strategiczny wiąże się z rosyjską operacją w Donbasie. Moskwa chce uniemożliwić Ukrainie handel z reszta świata, zagarniając obszar z dostępem do Morza Czarnego.

– Cały Donbas oraz wybrzeże nad Morzem Czarnym to są ogromnie ważne elementy w całej układance gospodarczej Ukrainy. Kraj ten pozbawiony dostępu do morza - o co właściwie chodzi teraz Rosji - to kraj słaby, który nie będzie w stanie handlować ze światem i dostarczać innym swoich produktów rolnych – powiedział Jan Piekło w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24.

Donbas to także ważny ośrodek przemysłu stoczniowego, samolotowego i kosmicznego.

– Dlatego też Rosja w 2014 r. zdecydowała się na zajęcie i okupację tej części Ukrainy i - z tego, co wiemy i słyszymy - doprowadziła do ruiny przemysł wydobywczy oraz inne gałęzie, w tym zbrojeniową – powiedział Piekło.

Niemcy wobec wojny

Dyplomata ocenił także postawę Niemiec wobec wojny na Ukrainie. Jak wskazał, konflikt rosyjsko-ukraiński to dla Berlina "duży problem i widać, że elita polityczna RFN jest w tej chwili podzielona".

– Annalena Baerbock jest za pomocą i za tym, żeby od Niemców Ukraina dostała ofensywny sprzęt wojskowy, w tym czołgi, wozy pancerne itd. Natomiast wyraźnie widać, że Olaf Scholz ze wszelkich sił stara się do tego nie dopuścić – powiedział.

