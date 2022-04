"Rosyjskich żołnierzy trzeba zabijać dla ich dobra"

O. Marynczak znany był w Charkowie jako „kapelan Majdanu”. Po wybuchu pełnowymiarowej wojny pozostał w swoim rodzinnym mieście, pomimo ostrzałów i bombardowań. „Jak dla mnie nienawiść to gorące uczucie, podobne do obrazy. Odczuwana jest w stosunku do tych, którzy byli dla nas bliscy i niespodziewanie okazali się wrogami” – mówi o. Marynczak w rozmowie z „Ukraińską Prawdą”.