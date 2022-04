Czy Kasandra czuła Schadenfreude

Konstytucja wolności | | Jak wyjaśnia słownik wyrazów obcych pod redakcją Władysława Kopalińskiego – Schadenfreude to uciecha z cudzej krzywdy lub nieszczęścia. Dodałbym, że w polszczyźnie stosuje się to słowo zwykle opisując satysfakcję z bycia Kasandrą, a więc z tego, co trafnie przewidziało się coś złego.

Kasandra, córka króla Troi Priama, padła ofiarą Apolla. Bóg zakochał się w niej i z miłości obdarzył darem jasnowidzenia, ale że Kasandra była na jego wdzięki nieczuła, sprawił, że nikt w jej proroctwa nie wierzył. Kiedy zatem Kasandra przestrzegała, że podstawiony pod bramę miasta w dziesiątym roku wojny trojańskiej wielki drewniany koń to jakiś podstęp i nie należy go do Troi wprowadzać, wszyscy jej gadanie zlekceważyli. Ze skutkiem powszechnie znanym.