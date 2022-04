"Andrzej Duda jak bohater serialu »Gra o Tron«". Szrot o pomocy Ukrainie

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot zapytany w RMF 24 o broń, jaką Polska wysyła na Ukrainę, odpowiedział, że "Ukraina dostaje to, co jest jej potrzebne". – Powiem tak: niektóre kraje przyjęły schemat, że otwarcie informują jakiego sprzętu dostarczają Ukrainie inne kraje robią to bardziej dyskretnie – podkreślał.

– To co jest Ukrainie potrzebne do obrony swojej wolności, swojej niepodległości i integralności terytorialnej, Polska Ukrainie dostarcza. Jest to również pomoc humanitarna. (...) Udzielamy wszelkiej innej pomocy, która pozwala te rzesze imigrantów również wewnętrznych Ukrainy, wyżywić. Natomiast jeśli chodzi o inną pomoc tutaj chciałbym spuścić zasłonę dyskrecji – mówił Szrot.

"To jest operacja ściśle polityczna"

Zapytany o sankcje na Rosję, minister zwrócił uwagę, że w tej sprawie "Kreml jest przeciwnikiem". – Rosja prowadzi agresję przeciwko Ukrainie. Uprzedzenie o tym, co może nastąpić, nie byłoby z punktu widzenia taktyki politycznej słuszne. Nie ma żadnych wątpliwości. Rozmowy dotyczyły sankcji za surowce energetyczne, ropę naftową, gaz i te sankcje powinny zostać wprowadzone – zaznaczył.

Polityk podkreślił, że sankcje wprowadzane są "trochę późno". – Pan prezydent Andrzej Duda zawsze wzywał żeby decyzje sankcyjne były podejmowane bez względnej zwłoki, były adekwatne do sytuacji a przypominam, że podstawowym celem jest zakończenie przelewu krwi na Ukrainie.

"Prezydent jak bohater serialu »Gra o Tron«"

Szrot odniósł się także do wizyty prezydenta Dudy na Ukrainie. – Było to bardzo przejmujące spotkanie dwóch przyjaciół – skomentował. Przypomniał tu billboard z wizerunkiem polskiego prezydenta, na którym widnieje napis "Tarnopol dziękuje za wsparcia dla Ukrainy". – Mi się kojarzy ten wizerunek z bohaterami serialu "Gra o Tron". Takie mam skojarzenie jako fan tego serialu. Dużo wcześniej widziałem już ten ten obraz i pozytywnie się wzruszyłem – mówił szef Gabinetu Prezydenta.

Szrot podkreślił, że prezydent stał się twarzą pomocy dla Ukrainy. – Pan prezydent Andrzej Duda stał się twarzą walki z tą agresją, walki z tym kryzysem pomocy Ukrainie. To są fakty. Mamy informacje że pan prezydent Andrzej Duda na samej Ukrainie należy do najpopularniejszych polityków Zachodu i polityków, którzy mają największe wsparcie w tym społeczeństwie – ocenił.

