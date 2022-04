Kwaśniewski pytany o rozdawnictwo. "Bez programów społecznych tych ludzi nie da się przekonać"

Według najnowszych danych GUS oficjalny poziom inflacji wyniósł w marcu 11 proc., czyli najwięcej od ponad 21 lat. Inflacja w marcu jest wyższa od wcześniejszych szacunków. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0 proc. (przy wzroście cen towarów - o 11,6 proc. i usług – o 9,1 proc.).

Mimo to większość formacji politycznych wciąż prześciga się w pomysłach na kolejne socjalne przedsięwzięcia państwa. Co więcej, były prezes NBP Marek Belka zapytany skąd wziąć środki na realizację propozycji Koalicji Obywatelskiej podniesienia o 20 proc. zarobków w sferze budżetowej, odparł: „stąd skąd się bierze dotychczas, czyli z drukowania pieniędzy”.

twitter

Platforma kłusuje w elektoracie Lewicy?

Kwestia finansów państwa w kontekście propozycji Platformy Obywatelskiej była jednym z tematów rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim na antenie RMF 24.

Prowadzący audycję Robert Mazurek zwrócił uwagę, że Lewica burzy się, że Platforma kłusuje w jej elektoracie. – Kolejne propozycje Donalda Tuska podwyżek dla sfery budżetowej czy zamrożenia rat kredytów mają być tym kłusowaniem, poszukiwaniem wyborców tam, gdzie Tusk ich nie powinien, zdaniem Lewicy, szukać, bo to nasze – zapytał Mazurek.

– Ale czegoś takiego nie ma, wie pan, że elektoraty są przywiązane tylko do jednej partii i programy zawsze są budowane w ten sposób, żeby pozyskiwać wyborców, nowych wyborców – odpowiedział Kwaśniewski.

Kwaśniewski: PO zaniedbała politykę społeczną

Mazurek dopytywał, czy Donald Tusk będzie wiarygodny, ogłaszając chęć rozdawania ludziom pieniędzy.

Kwaśniewski ocenił, że to dobre pytanie i sondaże pokażą więcej. – Wydaje się, że ten zwrot w stronę bardziej aktywnej polityki społecznej jest konieczny, dlatego, że to była ta część, którą Platforma zaniedbała. Przez to przegrała wybory wiele lat temu z PiS-em. Dzisiaj oczywiście trzeba na politykę społeczną spojrzeć dużo poważniej i myśleć nowocześnie, ale czy to przyniesie taki dodatkowy zastrzyk głosów, to ja nie jestem w stanie powiedzieć – stwierdził.

– Tym bardziej, że wszystkim dźwięczą w głowie wciąż słowa ministra Rostowskiego, że "pieniędzy nie ma i nie będzie" – wtrącił dziennikarz.

Kwaśniewski odparł, że "nie była to rozsądna wypowiedź".

– Uważam, że żadna partia dzisiaj w Polsce – PiS to doskonale wie – ale także partie opozycyjne nie mogą wygrać, jeżeli nie potraktują poważnie kwestii społecznych. Dlatego że one są i tu oczekiwanie tego elektoratu jest nie tylko, mówię opozycyjnego, jest nie tylko takie, żeby odsunąć PiS od władzy, ale także, żeby zobaczyć, jak ta Polska pod rządami opozycji ma wyglądać. Bez programów społecznych tych ludzi nie da się przekonać – powiedział Kwaśniewski.

Czytaj też:

Schetyna o polityce Niemiec: Cały system oswajania Rosji legł w gruzachCzytaj też:

Wzburzony Hołownia gromi rząd za rozdawnictwo. Poseł Konfederacji coś mu przypomniał