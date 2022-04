Rosyjski oligarcha: Nie widzę ani jednego beneficjenta tej szalonej wojny

Rosyjski przedsiębiorca i założyciel Tinkoff Banku stwierdził we wtorek na Instagramie, że 90 proc. Rosjan jest przeciwko wojnie, a wysoko postawieni członkowie rosyjskiego rządu są w szoku, że nie będą mogli w tym roku spędzić wakacji nad Morzem Śródziemnym.

"Nie widzę ani jednego beneficjenta tej szalonej wojny” – napisał.

Zachodnie sankcje

Tinkov znalazł się wśród 65 osób i podmiotów ukaranych przez Wielką Brytanię 24 marca za "wspieranie nielegalnej inwazji Rosji”. Jest właścicielem 35 proc. udziałów w spółce macierzystej Tinkoff Banku, TCS Group. Według Bloomberg Billionaires Index jego majątek jest wart około 3,5 miliarda dolarów.

Zachodnie sankcje zamroziły rezerwy finansowe Rosji o wartości około 300 miliardów dolarów i pogrążyły gospodarkę w głębokiej recesji. Dziesiątki globalnych firm opuściło kraj, a Unia Europejska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych i samolotów.

"Urzędnicy Kremla są w szoku, że nie tylko oni, ale także ich dzieci nie pojadą tego lata nad Morze Śródziemne. Biznesmeni próbują ratować to, co zostało z ich własności” – pisze oligarcha.

Tinkov wezwał Zachód do "dania Putinowi możliwości, aby ocalić twarz i powstrzymać tę masakrę”. Wezwanie oligarchy do zawarcia pokoju to kolejny głos środowiska rosyjskich biznesmenów, którzy domagają się zaprzestania działań wojennych na Ukrainie.

Niedawno rosyjska firma naftowa Łukoil wezwała do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Oligarchowie Michaił Fridman i Oleg Deripaska wypowiedzieli się przeciwko konfliktowi pod koniec lutego tuż po tym, jak Rosja zaatakowała swojego sąsiada.

Z kolei dwa tygodnie temu prezes rosyjskiej firmy metalowej Rusal wezwał do bezstronnego śledztwa w sprawie masakry ludności cywilnej w Buczy podczas okupacji miasta przez siły rosyjskie.

