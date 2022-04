Bosak: Rząd Morawieckiego przez lata uczestniczył w radykalizowaniu systemu

DoRzeczy.pl: Widzimy, że inflacja w Polsce stale rośnie. Jak pan ocenia walkę rządu i Narodowego Banku Polski z tym zjawiskiem?

Krzysztof Bosak: Jako Konfederacja nie mamy pozytywnej opinii na temat polityki rządu. Uważamy wręcz, że jest ona jedną z przyczyn inflacji i zwracaliśmy na to uwagę podczas prezentacji polityk związanych z podnoszeniem podatków, co trwało przez ostatnie lata, jak również w przypadku różnych tarcz finansowych, które sprowadzały się de facto do dodruku pieniędzy. Uważamy, że to były zjawiska napędzające inflację, choć początkowo nie było jej widać.

Premier Morawiecki mówi tymczasem o inflacji zewnętrznej.

Owszem, zjawiska zewnętrzne również przyczyniły się do wzrostu inflacji, natomiast nie zgadzamy się z retoryką rządu, który całą odpowiedzialność zrzuca na Rosję. Potrafimy się natomiast zgodzić z zasadnością części rozwiązań przyjętych przed rząd, jak np. obniżenie opodatkowania paliw, o co sami postulowaliśmy. Jednak działania te są niewystarczające, mogą jedynie odsunąć w czasie podwyżki.