"Zamierzasz wywołać wojnę domową". Macron reaguje na postulat Le Pen

Emmanuel Macron ostrzegł w środę, że jego prawicowa rywalka w wyścigu o fotel prezydenta Francji Marine Le Pen ryzykuje wywołanie "wojny domowej”, jeśli zrealizuje swój plan publicznego zakazu noszenia muzułmańskiej chusty.

Debata kandydatów

Podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej Le Pen potwierdziła, że popiera pomysł zakazu noszenia hidżabu przez muzułmańskie kobiety. Chustę nazwała "mundurem narzuconym przez islamistów”. Kandydatka zastrzegła, że nie "walczy z islamem”.

– Mówię to w bardzo jasny sposób: myślę, że chusta jest mundurem narzuconym przez islamistów. Myślę, że duża część noszących go młodych kobiet nie ma w rzeczywistości innego wyboru – powiedziała Le Pen.

– To, o czym mówisz to bardzo poważna sprawa. Zamierzasz wywołać wojnę domową. Mówię to szczerze – odpowiedział swojej rywalce Macron i zadeklarował, że nie zamierza zabraniać noszenia ubioru religijnego. Prezydent przypomniał także, że w trakcie swojej kadencji powołał specjalny zespól, który nadzorował zamknięcie wielu meczetów, szkół i grup islamskich podejrzanych o szerzenie radykalizmu.

Propozycje Le Pen

W zeszłym roku rząd Macrona uchwalił również kontrowersyjną ustawę o walce z "separatyzmem”. Tymczasem Le Pen zobowiązała się pójść o krok dalej i wprowadzić całkowity zakaz noszenia odzieży religijnej w miejscach publicznych. Według niej prawo to będzie egzekwowane tak, jak "zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie”.

Propozycja Le Pen idzie o krok dalej niż zakładają dwa obecnie obowiązujące już przepisy: zakaz noszenia chust w klasach z 2004 roku i zakaz noszenia na ulicach zakrywającego twarz nikabu z 2010 roku.

Le Pen chce zmniejszyć również imigrację do Francji oraz zakazać uboju rytualnego, co ograniczyłoby francuskim muzułmanom i żydom dostęp do mięsa koszernego i halal.

