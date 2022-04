"Polska nie może sobie z tym więcej radzić sama". Rzecznik MSZ: Potrzebujemy pomocy Zachodu

Jak poinformowała w czwartek Straż Graniczna od początku wojny na Ukrainie do Polski przybyło już 2 mln 885 tys. uchodźców. Tylko niewielka część z nich udała się dalej na zachód Europy. Kwestia uchodźców postawiła przed rządem w Warszawie ogromne wzywanie. Premier Mateusz Morawiecki apeluje do Unii Europejskiej o przyznanie dodatkowych środków, aby wesprzeć polskie wysiłki w celu zapewnienia schronienia uciekającym przed wojną Ukraińcom.

W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przebywający obecnie w Hadze w Holandii, gdzie towarzyszy ministrowi spraw zagranicznych prof. Zbigniewowi Rauowi w jego oficjalnej podróży, Łukasz Jasina był w czwartek gościem Polskiego Radia 24.

Polska potrzebuje wsparcia

Jasina podkreślił, że w kontaktach z zagranicznymi partnerami rząd na każdym kroku przypomina, że kwestia uchodźców z Ukrainy jest ogromnym wyzwaniem dla polskiego społeczeństwa oraz, że Polska "nie może sobie z tym więcej radzić sama".

– Polska tej pomocy ze stronny innych europejskich krajów potrzebuje. My bardzo doceniamy to, że państwa, takie jak Holandia, też przyjmują uchodźców, że działają tutaj organizacje pozarządowe tych państw, że te pieniądze jednak są. Ale ich potrzeba znacznie więcej i potrzeba systemowych rozwiązań – wskazał.

Rzecznik MSZ przypomniał, że Polska sprzeciwia się systemowi przymusowej relokacji uchodźców, jaki został zaproponowany w trakcie poprzedniego kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Jasina przypomniał, że cel podróży uchodźców "to jest zawsze kwestia ich decyzji".

Jasina został również zapytany o kwestię powołania unijnego funduszu na rzecz pomocy uchodźcom.

– Wiem, że takie pomysły są, ale z tego co wiemy, na razie takiej decyzji nie ma. Z pewnością jest to projekt bardzo ciekawy. Myślę, że na pewno żyjemy w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy trzeba byłoby sięgnąć po środki nadzwyczajne. Myślę, że to jest taki truizm po prawie dwóch miesiącach tej wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą – odpowiedział rzecznik MSZ.

