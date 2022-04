Rosjanie wykopali masowe groby pod Mariupolem. Zwożą ciała ciężarówkami

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko za pomocą portalu Telegram przekazał, że w pobliżu Mariupola odkryto kilka masowych grobów. Znajdują się one w miejscowości Manhusz.

Ciała ofiar zwożone ciężarówkami

"Ciężarówkami zwożą tam ciała ofiar i zrzucają je do mogił" – napisał Andriuszczenko. Ciała zmarłych są owinięte w foliowe worki. Doradca mera podkreślił, że to potwierdza "wcześniejsze informacje o nagromadzeniu ciał zabitych w innym miejscu". Zdaniem Petra Andriuszczenki kolejne odkryte zbiorowe mogiły są dowodem na "zbrodnie wojenne dokonywane przez Rosjan i próby ich ukrycia".

W swoim wpisie na Telegramie polityk podał dokładną lokalizację odnalezionych grobów i umieścił zdjęcie satelitarne.

Informacje o grobach w Manhuszu przekazał też mer Mariupola Wadym Bojczenko. – Nasi miejscowi opowiedzieli, że dzisiaj pod Manhuszem wykopano zbiorowe groby o długości 30 metrów i ciężarówkami przywożą ciała, które próbują tam pochować – mówił burmistrz miasta cytowany przez ukraińską telewizję.

Szturm na Azowstal odwołany

W czwartek po rozmowie z ministrem obrony Siergiejem Szojgu Putin odwołał szturm na strefę przemysłową Azowstalu. Uznał go za "nieuzasadniony", po tym jak Szojgu przekazał, że Mariupol "został wyzwolony". – To przypadek, w którym musimy myśleć o ratowaniu życia i zdrowia naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Nie ma potrzeby wchodzić do tych katakumb i czołgać się pod ziemią w tych obiektach przemysłowych – podkreślał rosyjski przywódca.

"Koniec działań wojennych przeciwko Mariupolowi" prezydent Rosji ogłosił sukcesem. Nakazał również, by strefa przemysłowa została zablokowana "tak, aby nie przeleciała przez nią mucha".

