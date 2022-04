Premier: Zachód zachowywał się jak żaba we wrzącej wodzie

W czwartek ukazał się artykuł premiera Mateusza Morawieckiego dla brytyjskiego tygodnika "The Economist". Szef rządu ocenił działania państw zachodnich w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. "Wojna na Ukrainie uświadamia, że historia to dobra nauczycielka, ale ma słabych uczniów" – czytamy.

Zdaniem premiera część polityków Zachodu zapomniała lekcję z Monachium z 1938 roku. Ocenił, że analogie tamtych wydarzeń do współczesności są "tak uderzające". " Polityka ustępstw, której twarzą był wówczas premier Chamberlain, już rok później skutkowała wybuchem II Wojny Światowej" – przypomniał Morawiecki.

"70 lat po niesławnej konferencji monachijskiej, w lutym 2007 roku, Władimir Putin w tym samym miejscu otwarcie zapowiedział zburzenie postzimnowojennego ładu w Europie" – opisywał polski szef rządu. Dodał, że już rok później zaatakowana została Gruzja. "Sześć lat później zajął Krym i podpalił Donbas, a po kolejnych ośmiu rozpoczął najbardziej krwawy jak dotąd etap realizacji swojego planu" – czytamy w "The Economist".

Świadkowie ludobójstwa

Według Morawieckiego "wróciły demony historii. Znowu jesteśmy świadkami ludobójstwa". Polski premier ocenił, że w tej sytuacji "Zachód zachowywał się jak żaba we wrzącej wodzie". "Nie zareagował nawet wtedy, gdy Rosja podgrzała temperaturę. W 1999 roku, kiedy wojska rosyjskie zrównały Grozny z ziemią i na rozkaz Putina wymordowały tysiące Czeczenów, Zachód przymknął oko, mówiąc, że to wewnętrzna sprawa Rosji. Kiedy wojska rosyjskie wkroczyły do sąsiedniej Gruzji, widzieliśmy rozczarowującą bezczynność" – tłumaczył szef rządu. Wskazał, że polityka ustępstw musiała wywołać konflikt i zaznaczył, że Polska przed tym przestrzegała już ponad 10 lat temu.

Morawiecki zwrócił uwagę, że mechanizmy totalitaryzmu są niezmienne od 70 lat. "Bestialstwo Rosjan potwierdza, że nic się zmieniło. Rosja powróciła na drogę zbrodni i dopóki nie zostanie powstrzymana, obrazki takie jak z Buczy, Irpienia i Mariupola będą pojawiać się coraz częściej" – napisał.

