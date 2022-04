"Poziom homofobii w Donbasie jest wysoki", czyli jak ratować kolektyw LGBT w czasie wojny

Odkąd świat przejrzał na oczy i zobaczył trzydzieści genderów, to osobny rozdział w wojennym dramacie będą musiały mieć nieheteronormatywne ofiary konfliktów zbrojnych. I niech zamilknie, kto śmie wątpić, że zmuszanie gejów czy osób queer do męstwa, walki i chodzenia w kamaszach jest mniejszym cierpieniem niż to, którego doświadczają na Ukrainie kobiety i dzieci.