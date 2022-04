"Ojczyznę ma się tylko jedną". Życzenia urodzinowe dla Tuska

W rozmowie z portalem wPolityce.pl eurodeputowana odniosła się do działań Tuska na polskiej scenie politycznej. Jej zdaniem, marzeniem politycznym lidera PO jest zwycięstwo wyborcze z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim i Zjednoczoną Prawicą.

– Widząc, jak duże błędy polityczne popełnia i jaka przeszłość polityczna się za nim ciągnie, nie sądzę, żeby to było do przeprowadzenia. Nie da się wygrać wyborów w Polsce bez poważnych propozycji programowych. Donald Tusk nie ma żadnej poważnej oferty politycznej – oceniła Rafalska.

Życzenia urodzinowe

Europarlamentarzystka złożyła Donaldowi Tuskowi urodzinowe życzenia. – Tak jak każdej innej osobie, życzę mu zdrowia. Poza tym, życzę w pełni przespanych nocy, żeby sumienie pozwalało mu zasnąć w głęboki sen. Życzę też, by pamiętał, że jest jedno wspólne dobro – Polska. Ojczyznę ma się tylko jedną – powiedziała.

Była minister przypomniała też, że w 2012 roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej – wówczas w koalicji rządowej z Polskim Stronnictwem Ludowym – podwyższył Polakom wiek emerytalny, który następnie został obniżony przez Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. – Gdy rządził w Polsce Donald Tusk, zaserwował Polakom wydłużony wiek emerytalny – o dwa lata mężczyznom, a o siedem lat kobietom. Do dzisiaj bije się za to w piersi, nie wiem tylko, czy szczerze. My zaproponowaliśmy minimalny wiek emerytalny i nikogo nie zmuszamy do przejścia wtedy na emeryturę, nie zmuszamy do tego również Donalda Tuska, tylko dajemy ludziom taką możliwość – oznajmiła polityk.

