Mer Mariupola skomentował słowa Putina. "Hitler mówił to samo o Żydach"

W ostatni czwartek rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu poinformował prezydenta Federacji Rosyjskiej, że Mariupol został "wyzwolony". Zaprzeczył temu jednak rząd w Kijowie, podkreślając, iż ukraińscy żołnierze, w tym pułk Azow, cały czas bronią się w mieście.

– Jestem wdzięczny każdemu bohaterowi i każdej bohaterce, którzy bronią Mariupola. Dotyczy to Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej, pułku Azow, 36. Brygady Morskiej oraz straży granicznej. Wszyscy oni są teraz na miejscu i wszyscy bronią ojczyzny. Są na swojej ziemi, bronią swoich matek, żon i dzieci. Motywuje ich to do działania. W przeciwieństwie do Rosjan, którzy nas zaatakowali – mówił mer Mariupola w rozmowie z niezależnym rosyjskim portalem internetowym Meduza, cytowanej w piątek przez Onet.

"Hitler to samo mówił o Żydach"

Wadym Bojczenko odniósł się do wypowiedzi Władimira Putina, że "nie ma takiego narodu jak Ukraińcy". – Hitler mówił to samo o Żydach – zauważył.

– Putin nie ma racji. Ukraińcy mieszkają na całym świecie. Jest nas około 65 mln. W Mariupolu co druga osoba jest związana z Rosją w ten czy inny sposób. Są tu etniczni Rosjanie, ludność rosyjskojęzyczna. Jednak zniszczenia nie mają charakteru etnicznego, lecz polityczny. Niszczony jest naród ukraiński – mówił mer.

Ustalenia brytyjskiego wywiadu

Według brytyjskiego wywiadu, aby spróbować odtworzyć swoje wyczerpane siły, Rosjanie przetransportowali niesprawny sprzęt z powrotem do kraju w celu naprawy, a część wojsk przenieśli z Mariupola na inne tereny wschodniej Ukrainy.

Z militarnego punktu widzenia zajęcie Mariupola będzie oznaczało domknięcie lądowego połączenia okupowanego Krymu z Rosją, a Morze Azowskie stanie się de facto rosyjskim morzem wewnętrznym.

