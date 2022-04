Dwuznaczne wykluczenia

Powodem, jak wskazali organizatorzy, była agresja Rosji na Ukrainę. Przyznali też, że istotny wpływ na decyzję miał rząd brytyjski, który chciał pokazać, że Rosja traci globalne wpływy. Rosyjscy zawodnicy mają ponosić konsekwencje działań przywódców moskiewskiego reżimu – uzasadniali organizatorzy. Informacja ta została w Polsce przyjęta co najmniej ze zrozumieniem. Ba, pojawiły się wręcz opinie, że to wzór właściwego postępowania i że tylko w ten sposób można przyczynić się do osłabienia władzy Putina. Wreszcie ktoś pokazał Moskwie siłę – słyszałem. Bardzo w to wątpię.