Mularczyk: Ręce opadają nad infantylizmem platformianych elit

Izabela Leszczyna w rozmowie z dziennikarzem serwisu Onet mówiła o zmianie swojego podejścia wobec konfliktu na wschodzie. – Tak naprawdę, na początku wojny myślałam, że skoro w Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro jest to taka zbuntowana republika (...) to oddajmy ten teren Putinowi, niech sobie to weźmie, ale niech cała Ukraina będzie bezpieczna – przyznała posłanka.

– Dziś myślę, że ustępowanie jest drogą donikąd. Putin jest zbrodniarzem wojennym – stwierdziła dalej Izabela Leszczyna. – Dziś myślę, że NATO powinno się w tę wojnę zaangażować. Wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. Jeśli nie pokonamy putinowskiej Rosji, to nie zatrzymamy ich – stwierdziła dalej polityk.

Po tej wypowiedzi na parlamentarzystkę PO spadła fala krytyki.

"Politycy PO nie wiedzą, co mają mówić"

"Ręce opadają nad bezmyślnością i infantylizmem platformianych elit. Jak rozsądny polski polityk może decydować, czy dany region się komuś należy, czy nie. To świadczy po prostu o kompletnym niezrozumieniu i infantylizmie. Poprzez takie wypowiedzi Platforma zupełnie się kompromituje, pokazując, że jest formacją, która kompletnie nie rozumie relacji międzynarodowych i tego, co można mówić publicznie, a czego powiedzieć publicznie nie wolno" – ocenia poseł PiS Arkadiusz Mularczyk w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl.

Mularczyk podkreśla, że wypowiedź Leszczyny to świadectwo tego, jak świat postrzega cała formacja Tuska. "Nawet jeśli PO dotychczas prowadziła politykę prorosyjską i proniemiecką, było oczywiste, że to polityka, którą prowadzi Tusk oraz cały rząd Platformy przez 8 ostatnich lat. Elity PO również taką politykę przyjęły. W sytuacji wojny na Ukrainie chyba jest naturalne, że kompletnie zmieniają się kryteria ocen i wszystko jest weryfikowane poprzez fakt rozpoczęcia brutalnego konfliktu, podczas którego Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych. Wypowiedź pani poseł Leszczyny pokazuje kompletny infantylizm czołowych polityków Platformy oraz fakt, że są dzisiaj zupełnie zagubieni we współczesnej rzeczywistości. Brutalna wojna i zbrodnie wojenne całkowicie zachwiały ich światem – są jak we mgle. Nie wiedzą, co mają mówić, jak mają tę sytuację oceniać, w ogóle nie dostrzegają, kto prowadzi politykę zgodną z naszą racją stanu, a kto w sposób niezgodny z naszą racją stanu" – wskazuje polityk partii rządzącej.

