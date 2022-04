Jawnością w Kreml

Polska odchodzi od rosyjskich węglowodorów. Najpóźniej do maja rezygnujemy z węgla, do końca roku – z gazu i ropy. Rząd przekonuje, że w obliczu agresji na Ukrainę to ruch konieczny. Partia Zbigniewa Ziobry chce iść o krok dalej i przywołując niedawną publikację „Die Welt”, domaga się „deputinizacji” trzeciego sektora.