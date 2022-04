„Młot na księży” z zarzutami

Czy artykuł Tomasza Krzyżaka kompromituje kolejnego łowcę księży, którzy okazali się seksualnymi przestępcami? Czy mamy do czynienia ze sprawą podobną do skandalu dotyczącego Marka Lisińskiego, byłego szefa fundacji Nie Lękajcie Się, który kłamał, mówiąc, że był molestowany przez księdza? Z pewnością nie jest to sytuacja tego typu.