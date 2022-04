Życie w kawałkach

Sprawa poważna – nie lekceważę jej: czytam uważnie newslettery przesyłane przez Internet The Movie Database wyliczające co miesiąc nadchodzące atrakcje. Bywają takie, w których znajduje się niemal sto premier (zarówno seriali, programów i filmów premierowych, jak i nowych sezonów już znanych tytułów). To w USA. Polski rynek jeszcze nie jest tak nasycony, ale konkurencja rośnie.