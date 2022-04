Dusza narodu

W księgarniach znajdziecie teraz tom „Nowiutki rower starych binokli”, intrygujący poetycki concept album. Bohaterem wszystkich wierszy jest Pawło Tyczyna (1891–1967), ważna figura ukraińskiej literatury XX stulecia, a także działacz partyjny i polityk – minister oświaty ukraińskiej SSR, przewodniczący jej Rady Najwyższej. Rzadko się zdarza, by notabla od socjalistycznej kultury do dziś pamiętano jako poetę – Słapczuk pisze o nim z kpiną, opowiadając jednocześnie kawał historii Ukrainy (a Tyczynę nazywając wprost niewolnikiem). Jeszcze kilka lat temu cała ta konstrukcja wydawać by się mogła polskiemu czytelnikowi zanadto hermetyczna, dziś bez trudu – jak mniemam – znajdzie czytelników i admiratorów. Przechodzimy wszyscy nie tylko przyspieszony kurs nauki bycia krajem frontowym NATO, lecz także ukraińskiej kultury i literatury.