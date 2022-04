Wojna oligarchów

Tuż po napaści rosyjskiej Wiktor Medwedczuk uciekł z aresztu domowego, w którym przebywał od maja 2021 r. Przebrany za ukraińskiego żołnierza próbował prawdopodobnie zbiec do Naddniestrza, skąd miał być ewakuowany przez FSB do Rosji. Został jednak zatrzymany przez SBU. Zdjęcia przyjaciela Putina w kajdankach, z nietęgą miną, obiegły Internet, stając się kolejnym propagandowym zwycięstwem Kijowa. Zełenski zaproponował Moskwie wymianę prorosyjskiego polityka za ukraińskich jeńców. Pytany o to przez dziennikarzy rzecznik Kremla odciął się od Medwedczuka, stwierdzając, że przecież nie jest on obywatelem Rosji.