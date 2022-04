Autonomiczna przyszłość

Jak się okazało, autonomiczny pojazd został zatrzymany, bo „zapomniał” włączyć światła. Po zauważaniu sygnału do zatrzymania chevrolet bolt grzecznie się zatrzymał, a po nieudanej próbie dostania się policjanta do środka i odejścia stróża prawa ruszył dalej. Zatrzymał się kilkadziesiąt metrów dalej za najbliższym skrzyżowaniem. Jak wyjaśnia firma Cruise, właściciel auta, nie była to jednak próba ucieczki, lecz zgodna z algorytmem próba zaparkowania auta w bezpieczniejszym miejscu. Samochód nie zapalił świateł. I komu teraz przyznać mandat? Właścicielowi? Programiście? To jedno z wyzwań stojących przed prawodawcami na całym świecie.