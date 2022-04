Groźny precedens

1 marca tego roku niezaszczepionym pracownikom medycznym groziło wyrzucenie z pracy. Na zbite bezrobocie. Groziło, że jeśli się nie zaszczepią, to będą niezaszczepieni oraz bez środków do życia. Nie rozsądzam, czy słusznie czy niesłusznie. Wirus był ponoć straszliwy, a epidemia jeszcze „straszliwiejsza”. Na podstawie rozporządzenia pracownicy medyczni musieli być zaszczepieni wszystkimi dawkami. Na Twitterze trwał na śmierć bój szczepionkowców z foliarzami. Wszyscy mieli rację, każdy swoją. W sprawie wywalania z roboty wypowiadał się minister Adam Niedzielski, a wielu polityków, także z opozycji, popierało go w całej, że się wyrażę, myśli koniecznie ponoć brutalnej.