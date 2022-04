Podejrzewała Koło Młodych, groźny sowiecki implant przeszczepiony do wszystkich oddziałów Związku Literatów po Zjeździe Szczecińskim w styczniu 1949 r., dekretującym w polskiej literaturze socrealizm. Wzorem sowieckiego Komsomołu i „Proletkultu” do Związku Literatów wtargnęli nasi komsomolcy, Hunowie, janczarowie, jak ich nazywano. Bez żadnego wymaganego dotąd dorobku, wyższego wykształcenia, za to z czerwonymi krawatami i legitymacjami ZMP lub partii.