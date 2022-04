"Każde wybory są świętem demokracji". Komentarze po wygranej Macrona

Według wyników exit poll, w drugiej turze francuskich wyborów prezydenckich urzędująca głowa państwa uzyskała 57,6 proc. głosów, natomiast jego konkurentka – przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen – 42,4 proc.

Eksperci francuskiej sceny politycznej podkreślali przed wyborami, że jeżeli wybory we Francji wygra Macron, to może czekać go trudna druga kadencja, ponieważ wyborcy wszystkich opcji politycznych w kraju najprawdopodobniej ponownie wyjdą na ulice miast w związku z planem kontynuacji probiznesowych reform państwowych.

"Święto demokracji"

Prezydent Andrzej Duda złożył gratulacje wyborczego zwycięstwa swojemu francuskiemu odpowiednikowi za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter. "Serdecznie gratuluję Emmanuelowi Macronowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich i reelekcji. W ostatnich miesiącach spotykaliśmy się wielokrotnie i bardzo cieszę się, że będziemy mogli kontynuować dialog polsko-francuski" – napisała głowa państwa.

"Każde wybory są świętem demokracji. Nawet po najbardziej gorącej kampanii przychodzi czas żmudnej pracy. Polska i Francja mają wiele wspólnych wyzwań i wspólnych interesów. Przed nami czas pracy nad nimi. Przyszłość Europy leży w naszych rękach. Gratuluję zwycięstwa!" – oznajmił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Gratulacje, choć w trochę innym tonie, złożył też przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Dzięki Twojej wygranej będzie więcej Europy w Europie. I mniej Rosji. A już niedługo nadejdzie taki dzień, że będziemy mieli Paryż w Warszawie" – zwrócił się do Macrona polityk.

Zełenski gratuluje Macronowi

Emmanuel Macron doczekał się życzeń również od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał go "prawdziwym przyjacielem Ukraińców". " Życzę Emmanuelowi Macronowi nowych sukcesów z korzyścią dla narodu francuskiego. Doceniam wsparcie Francji i jestem przekonany: wspólnie dążymy do nowych wspólnych zwycięstw! Za silną i zjednoczoną Europę!" – napisał.

Gratulacje popłynęły także z Brukseli. "Gratuluję ponownego wyboru na Prezydenta Republiki. Liczę na kontynuację naszej doskonałej współpracy. Razem posuniemy Francję i Europę do przodu" – stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Czytaj też:

