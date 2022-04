"Tego rodzaju fundusze w UE powstają dość powoli". Szef KPRM o pomocy uchodźcom

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał, że Polska jest na etapie "renegocjowania lub wypowiedzenia umowy z Pfizerem" w sprawie zakupu kolejnej dostawy szczepionek. Zwrócił uwagę, że "jest klauzula, do której można się odwołać".

– Nikt nie przewidywał konfliktu na Ukrainie. Nikt nie przewidywał napływu tak dużej liczby uchodźców do Polski – tłumaczył minister Michał Dworczyk. Jego zdaniem "są też inne okoliczności". – Mianowicie, producenci szczepionek zachowywali się w sposób bardzo dyskusyjny, kiedy Polska próbowała odsprzedawać krajom zainteresowanym szczepionki, ten proces był blokowany – przypominał polityk.

Dworczyk: Realnie, a nie wyłącznie w sferze deklaracji

Szef KPRM podkreślił, że Polska robi wszystko, by "realnie, a nie wyłącznie w sferze deklaracji, wspierać Ukraińców walczących o niepodległość". – Robimy to nie tylko dlatego, żeby pomóc naszym sąsiadom. Również dlatego, że każdy zniszczony rosyjski czołg na Ukrainie zwiększa bezpieczeństwo Polski. Oddala ten moment, kiedy czołgi rosyjskie mogą zagrozić realnie Rzeczpospolitej Polskiej – podkreślał Dworczyk.

Minister podkreślił, że Polska "nie komunikuje o szczegółach dostaw broni na Ukrainę". – Trzeba jednak jasno powiedzieć, że Polska jest krajem, który zaraz po Stanach Zjednoczonych najwięcej sprzętu wysyła na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki mówił ostatnio, że 7 mld zł czyli w okolicach 1,6 mln dolarów. To jest wartość naszego wsparcia wojskowego – tłumaczył.

Na pytanie o stanowisko Solidarnej Polski dot. płacenia składki członkowskiej w UE, Dworczyk zaznaczył, że "to jest stanowisko Solidarnej Polski, a nie rządu czy Zjednoczonej Prawicy". – Wierzę, że fundusz wspierania krajów, którzy goszczą uchodźców z Ukrainy powstanie. Jak wiemy choćby z czasów pandemii – tego rodzaju fundusze w UE powstają dosyć powoli – utrzymywał polityk. Minister zwrócił uwagę, że Polska jest zdeterminowana, by "przekonać Komisję Europejską, Unię Europejską do stworzenia specjalnego funduszu, z którego będziemy pomagać Ukrainie i Ukraińcom".

